Движок биржи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок161 просмотр

Разработка или покупка готового движка биржи с функционалом типа (аналог weblancer, free-lance)

Рассмотрю вопрос покупки готового движка биржи, либо требуется разоработка аналога и трансформация его в существующий архитектурный проект.

Пишите о стоимости предложения готового, либо стоимости разработки и сроках выполнения.

16 лет назад
kaitex
Кай 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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