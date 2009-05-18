Вставить на сайт код бирж Sape, Seozavr, Liex

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок164 просмотра

Сайт www.coral.in.ua на движке VamShop.

Акаунты на биржах уже зарегистрированы, пароли логины дам.

Необходимо: В ставить код бирж Sape, Seozavr, Liex + «красивенько» вживить это все в существующий дизайн.

16 лет назад
Roma123
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

yurr
Юрий 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$10
1 день
Отлично выполнил мое пожелания, с легкостью разрулил неожиданно возникшие сложности. Приятен в общении.

Заявки фрилансеров

yurr
Юрий 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Аналог дизайна и структуры текущего движка

    Дано: Сайт на самописном движке. Простая структура (основное): Новости, Календарь событий, Фото Галерея, Видео отсутствует, но необходимо. Движок не устраивает, разбиратся с ним некогда и некому. Необходмио: Предложить движок, передрать дизайн (точности в переносе ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дописать скрипт

    $5

    Здравствуйте, господа фрилансеры! Необходимо дописать скрипт МаркетГида, который называется волшебный попандер. Надо, чтобы вместо ихнего попандера открывались заранее прописаные сайты. Причем не все сразу, а скажем по определенному количеству открытий, которое тоже ...

    Java
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Магазин продажи icq uin через sms Билинг

    Здравствуйте Уважаемые Программисты! Терубется сделать "Магазин с партнёркой, в котором будет продавться icq uin через sms Билинг" Другими словами, это обычная sms партнёка, только продаются icq uin Система, должна быть ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Интернет радио

    Необходимо написать раздел сайта Интернет радио как отдельного модуля встраиваемого в движок сайта. Раздел под ключ. Програмирование php+MySql. Раздел должен содержать: 1. Уникальный Флеш-плеер, непосредственно под наш сайт. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработки сайта на битрикс.

    $300

    Техническое задание. Правки сайта vinex-media.ru 1. Раздел «Виды конструкций». 1.1 В каждом виде конструкций необходимо добавить новое описание(текст предоставляет заказчик). 1.2 К каждому виду конструкций необходимо добавить ссылку с указанием кол-ва такого вида конструкций в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Проект "Искусство"

    $700

    Подробное ТЗ находится в прикрепленном вордовском файле. Дизайн страничек отправляю по просьбе в личку. Существенные условия 1. Мы предоставляем все необходимые графические материалы. Исходя из макетов, идущих в комплекте с данным ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Скрипт для создания водяных знаков на картинках

    Нужен скрипт, который будет автоматически создавать водяные знаки с названием магазина на картинках в каталоге товаров интернет-магазина. Сейчас в каталоге товаров уже есть много позиций. Нужно чтобы водяные знаки были не только на ...

    Webasyst
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сайт DVD. Залить файлы.

    Добрый день. Нужено создать сайт, на котором будут представлены фильмы для скачивания. Фильмы для скачивания скачать с других сайтов и заливать их на аккаунт letitbit.net. Обязательно указывайте сумму, которую вы ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад