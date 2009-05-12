Скрипт для создания водяных знаков на картинках

Нужен скрипт, который будет автоматически создавать водяные знаки с названием магазина на картинках в каталоге товаров интернет-магазина.

Сейчас в каталоге товаров уже есть много позиций. Нужно чтобы водяные знаки были не только на новых товарах а также они должны появится на уже существующих.

Необходимо создать данный скрипт и устоновить его либо прислать мне и указать точный путь в какую папку его залить.

Интернет-магазин создан на платформе WebAsyst Shop-Sript (Демо-магазин http://www.webasyst.ru/demo/store/index.php?lang=rus )