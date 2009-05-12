Скрипт для создания водяных знаков на картинках

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок256 просмотров

Нужен скрипт, который будет автоматически создавать водяные знаки с названием магазина на картинках в каталоге товаров интернет-магазина.

Сейчас в каталоге товаров уже есть много позиций. Нужно чтобы водяные знаки были не только на новых товарах а также они должны появится на уже существующих.

Необходимо создать данный скрипт и устоновить его либо прислать мне и указать точный путь в какую папку его залить.

Интернет-магазин создан на платформе WebAsyst Shop-Sript (Демо-магазин http://www.webasyst.ru/demo/store/index.php?lang=rus )

Webasyst
16 лет назад
alex_s
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать сайт DVD. Залить файлы.

    Добрый день. Нужено создать сайт, на котором будут представлены фильмы для скачивания. Фильмы для скачивания скачать с других сайтов и заливать их на аккаунт letitbit.net. Обязательно указывайте сумму, которую вы ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка движка форума IPB 1.3 Final

    Нужен спец по этому форуму, чтобы прикрутить кое-какие моды и дополнения. В частности: 1. проверка занятости имени пользователя при регистрации 2. массовое удаление постов/тем определенного пользователя 3. добавить ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • PHP парсер сайта.

    $10

    Необходимо написать несложный парсер сайта, и сграбить данные с 14000 страниц. Как показал предыдущий опыт подобных проектов у профи процесс написания и отладки подобного скрипта занимает 1-2 часа, поэтому бюджет проекта невелик ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Расширение функционала roundcube (WebMail)

    Необходимо расширение функционала веб-интерфейса для почты (roundcube) Изменений много и требуется долгосрочное сотрудничество. Желателен также опыт работы с AJAX для будущей работы над внешним видом. Вот требования на первом этапе: ...

    Настройка почтыAJAX
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт инет магазина

    $2500

    ****************************** Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК (не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество) все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com ****************************** Требуется ...

    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css &amp; html). Подробности: - Верстка которая тянется от 1024 по ширине. - Выпадающие пункты главного меню - ...

    CSSHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт автодобавления объявления.

    $500

    Требуется создать скрипт. Суть - добавление объявления о продаже авто из одного места на 5-10 ведущих автомобильных порталов. То есть человек заполняет один раз форму, все остальное делают постеры. Сервис платный.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    $2500

    Задача: Доработать и переделать сайт+ дизайн pay-tel.ru, под ключ Тематика: провода оптические и прочая утварь Стиль: техникал, инженеринх, и тд. что там еще пишут обычно Цветовая ...

    Joomla
    Веб-программирование44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад