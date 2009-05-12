Расширение функционала roundcube (WebMail)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок254 просмотра

Необходимо расширение функционала веб-интерфейса для почты (roundcube)

Изменений много и требуется долгосрочное сотрудничество.

Желателен также опыт работы с AJAX для будущей работы над внешним видом.

Вот требования на первом этапе:

1. Правка системы авторизации (необходимо чтобы система запоминала пользователя при отметке при авторизации)

2. Управление учётными записями

3. Возможность отметить письмо как спам и переместить его в соответствующую папку (с уведомлением администратору)

4. Возможность переместить письмо в другую папку

5. Изменение Адресной книги

6. Воможность управления фильтрами

7. Создание уведомлений о работе почты и сервиса

8. Настройка подписи (для каждого аккаунта)

9. Настройка пересылки почты и кнопки переслать письмо

ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

AJAXНастройка почты
16 лет назад
Antontyt
Антон 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сайт инет магазина

    $2500

    ****************************** Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК (не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество) все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com ****************************** Требуется ...

    Веб-программирование30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка макета

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css &amp; html). Подробности: - Верстка которая тянется от 1024 по ширине. - Выпадающие пункты главного меню - ...

    CSSHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт автодобавления объявления.

    $500

    Требуется создать скрипт. Суть - добавление объявления о продаже авто из одного места на 5-10 ведущих автомобильных порталов. То есть человек заполняет один раз форму, все остальное делают постеры. Сервис платный.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт под ключ

    $2500

    Задача: Доработать и переделать сайт+ дизайн pay-tel.ru, под ключ Тематика: провода оптические и прочая утварь Стиль: техникал, инженеринх, и тд. что там еще пишут обычно Цветовая ...

    Joomla
    Веб-программирование44 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • WEBasyst

    $50

    1.Для магазина на движке WebAsyst нужно сделать выпадающее меню, прикрепленное к движку ,тоесть при добавлении новой категории ,эта категория будет появлятся в меню. Меню должно быть двухярусным. Так же меню должно быть привязано к ...

    Webasyst
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать добавление новостей на Flash сайте

    На сайт нужна админка для добавления новостей... Чтобы человек далёкий от интернера мог туда новости добавлять с картинками Нужно ещё сделать страницу медиа... На ней должен быть просмотр видео файлов + ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить шапку на форум

    Необходимо установить шапку на http://forum.andrey2.ru/ форум phpbb, в оригинальном размере соответствующем прикрепленному ниже файлу. На данный момент при установке шапки, она автоматически сжимается с боков. Вероятно необходимо править файл header либо стили. Шаблон самой темы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Редирект для ссылок на DLE

    Необходимо создать скрипт, который менял бы все ссылки на скачивание в полной новости, дописывая перед адресом ссылки на фалообменник, еще один адрес. Например: http://filoobmennik.com/123456/ должен меняться на http://myadress.com/http://filoobmennik.com/123456/ Это должно происходить ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад