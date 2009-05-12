****************************** Обязательно чтобы соискатель был постоянно доступне и жил и работал в МСК (не исключено дальнейшее постоянное сотрудничество) все предложения направлять на мыло vacancy***gaf-gaf***mesabureau.com ****************************** Требуется ...
Расширение функционала roundcube (WebMail)
Необходимо расширение функционала веб-интерфейса для почты (roundcube)
Изменений много и требуется долгосрочное сотрудничество.
Желателен также опыт работы с AJAX для будущей работы над внешним видом.
Вот требования на первом этапе:
1. Правка системы авторизации (необходимо чтобы система запоминала пользователя при отметке при авторизации)
2. Управление учётными записями
3. Возможность отметить письмо как спам и переместить его в соответствующую папку (с уведомлением администратору)
4. Возможность переместить письмо в другую папку
5. Изменение Адресной книги
6. Воможность управления фильтрами
7. Создание уведомлений о работе почты и сервиса
8. Настройка подписи (для каждого аккаунта)
9. Настройка пересылки почты и кнопки переслать письмо
ВНИМАНИЕ! НЕОБХОДИМО ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!
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