Верстка макета

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css & html). Подробности:

- Верстка которая тянется от 1024 по ширине.

- Выпадающие пункты главного меню

- Верстка страницы блога

- Верстка страницы новостей

- Верстка типовой страницы

- Выпадающее меню внизу только уже выпадает снизу, а не сверху

Структура:

/index.html и т.п.

/css – файлы каскадных стилей

/images – все картинки

Главная страница во вложении!

Цена 50$. (WebMoney)

Сроки 3 дня.

Оплата по факту, когда все страницы будут сверстаны + хороший отзыв с моей стороны!