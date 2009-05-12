PHP-Скрипт добавления чего-либо (без sql, на файлах) Срипт состоит из: "Главная страница" Страницы, необходимые для его обработки (чем меньше , тем лучше) Страница ...
Верстка макета
Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css & html). Подробности:
- Верстка которая тянется от 1024 по ширине.
- Выпадающие пункты главного меню
- Верстка страницы блога
- Верстка страницы новостей
- Верстка типовой страницы
- Выпадающее меню внизу только уже выпадает снизу, а не сверху
Структура:
/index.html и т.п.
/css – файлы каскадных стилей
/images – все картинки
Главная страница во вложении!
Цена 50$. (WebMoney)
Сроки 3 дня.
Оплата по факту, когда все страницы будут сверстаны + хороший отзыв с моей стороны!
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