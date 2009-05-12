Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок241 просмотр

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. В общем есть страница портала нужно сверстать всё кроссбраузерно, валидно, блочно (css & html). Подробности:

- Верстка которая тянется от 1024 по ширине.

- Выпадающие пункты главного меню

- Верстка страницы блога

- Верстка страницы новостей

- Верстка типовой страницы

- Выпадающее меню внизу только уже выпадает снизу, а не сверху

Структура:

/index.html и т.п.

/css – файлы каскадных стилей

/images – все картинки

Главная страница во вложении!

Цена 50$. (WebMoney)

Сроки 3 дня.

Оплата по факту, когда все страницы будут сверстаны + хороший отзыв с моей стороны!

CSSHTML
16 лет назад
pompey
Эльман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Filippov_kirill
Кирилл 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Filippov_kirill
Кирилл 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 отзывов(-2)
16 лет назад

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