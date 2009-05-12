Доделка теста ауры смс-оплатой

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок192 просмотра

Auratest.org

сейчас человек после заполнения теста на 1 странице получает результаты на 2-й, краткие, и ему присылаются полные на емейл, в 2 письмах.

что нужно:

1. на емейл первым письмом ему высылается краткие результаты теста (те которые щас выдаются после заполнения теста на сайте) вместо полных если он не оплатил. если оплатил - высылаются полные.

2. второе письмо ему высылается только если он оплатил. текст пришли который есть там щас - я поправю и верну.

3. после выдачи кратких результатов и перед предложением заполнить емейлы друзей - там есть продающий текст на тему "Хотите получить полные результаты теста с пояснением, как ими пользоваться в жизни?" (текст может быть другим - большим по размеру). на страничке продающий текст и пояснения как оплатить с помощью смс. человек посылает смс, система приема смс (smscoin) возвращает нашему скрипту сигнал и пользователю выдаются полные результаты теста, и высылаются на емейл, после чего он может заполнить емейлы друзей. если автоматом нельзя, то человеку на сайте smscoin выдается ключ и он его вводит на нашем сайте, после чего может продолжить заполнять емейлы друзей.

если есть лучшие идеи - добро пожаловать.

16 лет назад
mikeai
47 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 часов назад
16 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
17 часов назад
16 лет назад

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