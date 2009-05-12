Скроллер на флеш

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок233 просмотра

Есть готовый сайт, нужно исправить скроллер т.к. текущий работает некорректно. Все написано на AS3. Ссылку вышлю по запросу.

16 лет назад
GolovaNoga
51 год
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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