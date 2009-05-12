Нужен плеер

Сделать движок сайта по аренде аналогичный esend.su (только без разделов: Квартиры посуточно, Вакансии и Разработка сайтов). У нас будет два сайта: по аренде квартир и по аренде коммерческой недвижимости. Срок 15 дней с учетом выходных! ...