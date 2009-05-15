Система регистраци + замок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок238 просмотров

Добрый день, нужно для сайта php сделать систему регистрации с оплатой доступа (помесячно) + продление доступа (смс или webmoney) ТЗ через icq 467805

PHP
16 лет назад
Janke
Тимур 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$10
2 дня
Большое спасибо за скрипт, извиняюсь за все возникшие проблемы
рекомендую

Заявки фрилансеров

theCoder
Дмитрий 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад