Создать клон модуля files на слайд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Нужно создать клон модуля files . движок slaed 4.2. все что нужно вышлю. выберу по бюджету. пишите сразу аськи

16 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доска объявлений

    Требуется доска объявлений для сайта www.r-a-n.ru – недвижимость 1. Состоящая из двух разделов (подразделы не требуются) – - 1 раздел – объявления о недвижимости - 2 раздел – объявления ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash+PHP

    Требуется несложная штука. для сайта магазина по продаже светильников, люстр и прочей световой техники для дома требуется небольшой инструмент, суть которого будет сводиться к следующему. - администратор сайта закачивать по категориям в каталог ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти ошибку и поправить (Ajax)

    $5

    О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...

    AJAX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Дополнение одной настройки в интерфейс (php)

    $8

    О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработать плагин WP

    $10

    Плагин использует прямые запросы к базе данных. Так как на наших блогах стоит multiDB, то есть базы разбита на множество баз, поэтому необходимо исправление плагина по замене прямых запросов к базе на использование функций самого ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash редактор mp3 файлов (серверная часть - наша)

    $250

    Задача: разработать аналог ПО, размещенного по адресу www.thetones360.com/make_ringtones/ , представляющего собой редактор загруженных через браузер (или с веб-сервера) mp3 файлов, позволяющий передавать серверному скрипту время начала и окончания вырезанного(или вырезанных) участка(ов) песни, а ...

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доделать сайт-базу данных

    $1000

    Сделаны практически все страницы, база данных, и административная панель на две трети. Необходимо испавить множество ошибок при взаимодействии с БД привязать системы оплаты и переделать некоторые страницы. Сайт на основе PHP. В дальнейшем за дополнительную ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать быстро 4 простых флеш баннера.

    $20

    Сделать быстро 4 простых флеш банера. Картинки имеются на первые 2 баннера картинки и текст в приложении а другие два надо сделать со ссылкой на эти сайты: http://www.auto.am/ http://www.newarmenia.net/ ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад