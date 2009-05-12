О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...
Нужен сайт
Стоит задача создания сайта с базой автозапчастей из 1С и функцией поиска. нужен программист, знающий 1С7.7
Заявки фрилансеров
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О проекте вкратце: это web-interface игр на деньги "команда-против-команды counter strike 1.6" http://82.146.62.40/mixgame - главная страница данного сервиса. (логин\пароль: tester) Один пользователь создает игру, другие заходят, жмут ГОТОВ ...Закрыт16 лет назад
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