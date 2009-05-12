Необходимо сделать небольшой скрипт на php. Вывод информации из текстового файла в соответствии с временем строки. Возможно понадобится корректировка времени вывода (если имеется разница сервера и часового пояса). пример ...
Немного подправить PHP скрипт
Есть несложный PHP скрипт, который получает данные из QueueMetrics (http://queuemetrics.com/) о наличии аудио-файлов в Asterisk PBS. Сейчас он отлично работает и просто устанавливает в базе флаг - есть ли такие файлы или нет. Делает запрос по каждому звонку (executes QM.findAudio for specified $asterisk_id) и получает назад список таковых файлов (AudioFiles block) для каждого звонка.
Требуется: немного модифицировать скрипт, чтобы дополнительно с флагом он еще наполнял дополнительную таблицу полученными данными о файлах. Таблицу создать, когда её нет.
Если сможете качественно выполнить - просьба указать вашу сумму и срок выполнения.
Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо!
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