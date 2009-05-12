Немного подправить PHP скрипт

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Завершен6 заявок278 просмотров

Есть несложный PHP скрипт, который получает данные из QueueMetrics (http://queuemetrics.com/) о наличии аудио-файлов в Asterisk PBS. Сейчас он отлично работает и просто устанавливает в базе флаг - есть ли такие файлы или нет. Делает запрос по каждому звонку (executes QM.findAudio for specified $asterisk_id) и получает назад список таковых файлов (AudioFiles block) для каждого звонка.

Требуется: немного модифицировать скрипт, чтобы дополнительно с флагом он еще наполнял дополнительную таблицу полученными данными о файлах. Таблицу создать, когда её нет.

Если сможете качественно выполнить - просьба указать вашу сумму и срок выполнения.

Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо!

AsteriskPHP
16 лет назад
wrc
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

mihallich
Иван 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Михаил отлично выполнил работу. Разборался в чужом скрипте, внёс необходимые изменения. Всё было сделано оперативно и чётко. Спасибо.

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mihallich
Иван 
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов
16 лет назад

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