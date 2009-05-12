Немного подправить PHP скрипт

Есть несложный PHP скрипт, который получает данные из QueueMetrics (http://queuemetrics.com/) о наличии аудио-файлов в Asterisk PBS. Сейчас он отлично работает и просто устанавливает в базе флаг - есть ли такие файлы или нет. Делает запрос по каждому звонку (executes QM.findAudio for specified $asterisk_id) и получает назад список таковых файлов (AudioFiles block) для каждого звонка.

Требуется: немного модифицировать скрипт, чтобы дополнительно с флагом он еще наполнял дополнительную таблицу полученными данными о файлах. Таблицу создать, когда её нет.

Если сможете качественно выполнить - просьба указать вашу сумму и срок выполнения.

Если есть вопросы - спрашивайте. Спасибо!