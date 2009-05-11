Простые шаблоны

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Закрыт8 заявок193 просмотра

Необходимо быстро сделать несколько флеш-шаблонов сайтов на основе дизайнов в формате PDS. Шаблоны дложны содержать одинкаовые по принципу работы менюшки на основе внешних файлов XML. Подробности в аське 98508384, хотелось бы узнать цену и сколько нужно времени на первый шаблон (всего нужно пока 3 штуки). Образец дизайна приложен.

16 лет назад
ilya_krylov
42 года
19 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров