PHP + AJAХ + JavaScript = много мелочи

CentOS, MySQL5 (MyISAM), PHP5, Apache, AJAX + memcached как опция.

Браузеры: Explorer 6, 7 и 8; Opera 9, 10, Mini; Firefox 2, 3; Chrome; Safari 3, 4.

Нужно реализовать небольшой каркас сайта. Каркас состоит из формы отзыва + формы приглашения + системы френдинга с приглашениями к образованию связей и ответами на них + регистрацией/входом/контролем за наличием пользователя в системе. При отправке данных активно используется AJAX с обновлением на самой странице данных через JavaScript.

Memcached может стоять, а может отсутствовать. Скрипты должны иметь настройку, которая включает и отключает работу через memcached.

Есть детальное ТЗ. Есть полная структура MySQL базы. Есть свёрстанные макеты HTML-страниц.

Код должен быть оформлен с достаточным количеством комментариев и должен корректно реагировать на ошибочные данные, которые будут вводиться пользователями. Все входы и выходы функций, кроме простейших, должны быть задокументированы. При написании кода следует придерживаться правил оформления кода, которые очень похожи на правила для Zend Framework (отличия описаны в ТЗ). Перед началом работы Вам придётся по детальному ТЗ оценить примерное время на каждую часть сайта и общую стоимость работы.

Кандидатов прошу выслать в личку небольшой пример кода (или ссылку на Ваш код), который по качеству соответствует тому, что вы отдадите мне. Если примера нет, то можете написать код, который делает следующее:

1. Получает извне фамилию пользователя.

2. Обновляет в записи MyISAM-таблицы с данными пользователя поле с фамилией.

3. Учитывает, что в это время в таблицу пишут данные другие пользователи.

Можете его не отлаживать – этот код будет только просматриваться глазами.