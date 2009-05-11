Есть форум ipb 2.3.x На него установлены моды, которые находятся каждый на своем субдомене http://gallery.test.ru/index.php? http://blog.test.ru/index.php? http://chat.test.ru/index.php? http://library.test.ru/index.php? Движок, база, скины для всех общие, поэтому появилась взаимная перелинковка ...
PHP + AJAХ + JavaScript = много мелочи
CentOS, MySQL5 (MyISAM), PHP5, Apache, AJAX + memcached как опция.
Браузеры: Explorer 6, 7 и 8; Opera 9, 10, Mini; Firefox 2, 3; Chrome; Safari 3, 4.
Нужно реализовать небольшой каркас сайта. Каркас состоит из формы отзыва + формы приглашения + системы френдинга с приглашениями к образованию связей и ответами на них + регистрацией/входом/контролем за наличием пользователя в системе. При отправке данных активно используется AJAX с обновлением на самой странице данных через JavaScript.
Memcached может стоять, а может отсутствовать. Скрипты должны иметь настройку, которая включает и отключает работу через memcached.
Есть детальное ТЗ. Есть полная структура MySQL базы. Есть свёрстанные макеты HTML-страниц.
Код должен быть оформлен с достаточным количеством комментариев и должен корректно реагировать на ошибочные данные, которые будут вводиться пользователями. Все входы и выходы функций, кроме простейших, должны быть задокументированы. При написании кода следует придерживаться правил оформления кода, которые очень похожи на правила для Zend Framework (отличия описаны в ТЗ). Перед началом работы Вам придётся по детальному ТЗ оценить примерное время на каждую часть сайта и общую стоимость работы.
Кандидатов прошу выслать в личку небольшой пример кода (или ссылку на Ваш код), который по качеству соответствует тому, что вы отдадите мне. Если примера нет, то можете написать код, который делает следующее:
1. Получает извне фамилию пользователя.
2. Обновляет в записи MyISAM-таблицы с данными пользователя поле с фамилией.
3. Учитывает, что в это время в таблицу пишут данные другие пользователи.
Можете его не отлаживать – этот код будет только просматриваться глазами.
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