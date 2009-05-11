Нужен граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок251 просмотр

Нужно написать несложный граббер для одного проекта. Подробности в личной переписке. Обращаться людям с опытом и портфолио - отзывами.

16 лет назад
forumsozdat
Алексей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
5 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров