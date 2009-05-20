Доработка каталога - добавить механизм заказов

Честно говоря, Максим меня немного удивил... Обычно первая сборка модуля, переданного для тестирования от программиста содержит множество ошибок и недоработок, но Максим сработал чисто. При этом предупредил, что некоторые функции еще не готовы. Часть программы, заявленная как рабочая, функционировала как часы. Собственно придраться было не к чему. Пришлось придираться по мелочам :) Максим и тут повел себя достойно - все мелкие "недочеты" исправил сразу и без вопросов. Единственно, от заявленных сроков мы немного сдвинулись, но это не его вина. Максим сделал даже больше чем было оговорено заранее, за что ему отдельное спасибо! Максим, желаю тебе удачного отпуска, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!! С уважением, Сергей.