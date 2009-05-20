Доработка каталога - добавить механизм заказов

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Завершен3 заявки184 просмотра

Существует модуль каталога для CMS.

Требуется доработка модуля - добавить пользовательскую корзину и историю заказов.

ТЗ прилагается.

будут вопросы - пишите, стучите.

по окончании работ нужно будет подготовить сборку модуля со сделанными доработками.

16 лет назад
ss2002
Сергей 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад
$60
4 дня
Честно говоря, Максим меня немного удивил... Обычно первая сборка модуля, переданного для тестирования от программиста содержит множество ошибок и недоработок, но Максим сработал чисто. При этом предупредил, что некоторые функции еще не готовы. Часть программы, заявленная как рабочая, функционировала как часы. Собственно придраться было не к чему. Пришлось придираться по мелочам :) Максим и тут повел себя достойно - все мелкие "недочеты" исправил сразу и без вопросов. Единственно, от заявленных сроков мы немного сдвинулись, но это не его вина. Максим сделал даже больше чем было оговорено заранее, за что ему отдельное спасибо! Максим, желаю тебе удачного отпуска, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!! С уважением, Сергей.
Хороший заказчик, знает, что хочет получить...Очень порадовало подробное ТЗ. Кроме скрипта каталога дал инструкцию по работе с ним, что сэкономило не мало моего времени. Также Сергей дал время и возможность изучить новую для меня CMS SmallNuke. В общем, я, как исполнитель, очень доволен.

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maxim_belkin
Максим 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 лет назад