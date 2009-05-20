Есть форум ipb 2.3.x На него установлены моды, которые находятся каждый на своем субдомене http://gallery.test.ru/index.php? http://blog.test.ru/index.php? http://chat.test.ru/index.php? http://library.test.ru/index.php? Движок, база, скины для всех общие, поэтому появилась взаимная перелинковка ...
Доработка каталога - добавить механизм заказов
Существует модуль каталога для CMS.
Требуется доработка модуля - добавить пользовательскую корзину и историю заказов.
ТЗ прилагается.
будут вопросы - пишите, стучите.
по окончании работ нужно будет подготовить сборку модуля со сделанными доработками.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется прикрутить верстку к вордпрессу. Бюджет малый, да скорость оплаты мгновенная по вебмани. Кто готов сделать сегодня, стучите в аську.Завершен16 лет назад
Исправление ошибок в скрипте и верстке сайта каталога статей. Подробности в файле ТЗ.Закрыт16 лет назад
Краткие требования- формы, работа в офф-лайне, немного аналитики (можно на серверной стороне). Нужны примеры аналогичных проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно создать копию сайта и доработать её. Все условия в прикрепленном ТЗ. Просьба писать тем, кто действительно может сделать. P.S. Не спамте в личку, я здесь бываю редко.Завершен16 лет назад
Необходимо создать компоненту для джумлы. Он должен обеспечивать следующую функциональность по обмену информацией между поставщиком и покупателем: Поставщики могут выгружать свой прайслист, в виде zip архива, содержащий следующую информацию о товаре: наименование, описание, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть готовое флеш-меню (6 кнопок). Необходимо к кнопкам добавить скрипты перехода по урлам. Меню во fla прилагаю. Ссылки в readme в архиве.Завершен16 лет назад
Есть готовый проект на движке WP 2.7.1 www.ockc.ru Нужно сделать его копию дизайн и все плагины ( без контента ) на другом сайте Обязателен опыт работы в WP, так как дальше еще ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать небольшое приложение на Flex,в виде таблицы валют. Приложение будет получать данные из хмл файла. И предпологает наличие еще 2-3 небольших диалоговых окон, с конфигурацией. Приложение с поддержкой скинов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужен скрипт или программа которая заполнит mysql базу информацией из doc файлов допустим есть 3 таблицы: в первую нужно занести весь текст из doc файла, во вторую порядковый номер, в третью ссылку http://site.com/files/название этого ...Веб-программирование24 заявкиЗакрыт16 лет назад