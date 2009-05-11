Исправление ошибок скрипта и верстки сайта статей

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Закрыт4 заявки178 просмотров

Исправление ошибок в скрипте и верстке сайта каталога статей. Подробности в файле ТЗ.

16 лет назад
alex8764
60 лет
21 год в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Deathless
Вячеслав 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Deathless
Вячеслав 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад

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