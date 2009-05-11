Компонента для Joomla! 1.5 для приема заказов

Необходимо создать компоненту для джумлы. Он должен обеспечивать следующую функциональность по обмену информацией между поставщиком и покупателем:

Поставщики могут выгружать свой прайслист, в виде zip архива, содержащий следующую информацию о товаре:

наименование, описание, группа, единица измерения, кол-во в упаковке, тип цен, цена, остаток на складе, url на изображение

А также список покупателей с указанными для них типом цены, именем и паролем

Клиенты через веб интерфейс выбирают поставщика, указывают имя и пароль. По прайсу с установленным для них типом цен указывают количество товара для заказа и формируют заказ поставщику.

Необходимо обеспечить интерфейс для роботы поставщика с модулем напрямую из программы 1С:Предприятия 8.1. Т.е. поставщик может выгрузить прайс и загрузить заказы не используя веб-интерфейс, а только средства 1С:Предприятия 8.1(Реализация обмена на стороне 1С будет производится нашими силами)