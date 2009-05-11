Работа с движком DLE

Сразу скажу, работа, только для тех, кто разбирается в движке DLE, как в свои "пяти пальцах" - так как придется переделывать само его ядро и писать дополнительные модули.

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Берем стандартный движек 7.5 (если нет, скину) необходимо переделать ниже описанные вещи, или их доделать, до необходимого вида (ДИЗАЙН НЕ НУЖЕН, на время работы можно поставить ЛЮБОЙ бесплатный шаблон):

1.1 При создании новости, необходим шаблон для заполнения - примерный шаблон можно увидеть здесь: http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/257401/ (то есть - год, страна, слоган и т.д.) (если добавляется сам фильм, а не новость прессы).

1.2 Для новости прессы (образец http://www.kinopoisk.ru/level/2/news/951250/ - там шаблона не нужно).

2.1. При создании новости (смотри 1.1) - должны автоматически создаваться страницы плана: http://www.kinopoisk.ru/level/15/film/257401/ или http://www.kinopoisk.ru/level/12/film/257401/ (то есть страны относящиеся к новости (фильмы) - обои, сайты, постеры, кадры и т.д. (полный список скину).

2.2. У всех таких новостей, титл и дискрипшин должен задаваться по шаблону, как и у новости (автоматически используя атрибут {title})

2.3. Все эти страницы должны помещаться в свои категории: обои, постеры, кадры и т.д. (это понятно)

2.4. Модуль "подобные новости" который есть в длешке, для каждого раздела должен выводить новости из ЭТОГО раздела, то есть, если человек находиться в ОБОЯХ, то модуль показывает подобные обои, а не фильмы, или кадры, или трейлеры.

2.5. Заполненный шаблон (см. 1.1) - (пример http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/257401/) - должен тоже создавать страны - 2009 (образец - http://www.kinopoisk.ru/level/10/m_act%5Byear%5D/2009/ - выдает все фильмы 2009 года), США (образец - http://www.kinopoisk.ru/level/10/m_act%5Bcountry%5D/3/ все фильмы созданные в США), режиссеры (создает страницу с режиссером - http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/8919/) и т.д.

2.6 - страницы плана: http://www.kinopoisk.ru/level/19/film/257401/ - через админку забиваются имена актеров, и автоматом создается страница актера - через админку заходиться и заполняется (там как и в фильмах - свой шаблон)

То есть побольшому счету, мы большую часть функционала берем с kinopoisk.ru (но не весь, что НЕ нужно брать описал здесь:

http://www.weblancer.net/projects/109123.html ) и реализуем на DLE.

Аська 1332814

P.S. Вид урлов: sate.ru/ID-name films.html (чтобы были красивые и не очень длинные)

вид страниц в разделе: sate.ru/oboi/ID-name films.html (обои отдельно взятого кино)

sate.ru/akters/ID-name films.html - для примера (актеры отдельно взятого кино) (образец: http://www.kinopoisk.ru/level/19/film/257401/)

sate.ru/akters/bred_pit.html - для примера (страница отдельно взятого актера) (образец: http://www.kinopoisk.ru/level/4/people/8919/)