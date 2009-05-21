Разработка 2 скриптов на PHP (парсер и мини-CMS)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок274 просмотра

Требуется разработать 2 отдельных скрипта на PHP.

Первый скрипт занимается парсингом указанного сайта – сохраняет все данные сайта локально на диск (это приблизительно то, что делает wget, TeleportPro и прочие программы). Второй скрипт, используя результаты работы первого скрипта, выводит содержимое скачанного сайта.

Т.е. исходный сайт – это сайт сделанный на любой CMS, результирующий сайт – это сайт на мини-CMS, которая работает только на файлах и выводит точную копию исходного сайта.

POST-запросы, AJAX поддерживать не нужно. Только то, что достигается GET-запросами.

Функции 1 скрипта (парсер исходного сайта):

1. сохранить структуру указанного сайта на диск. Сохраняются html-страницы, картинки, CSS, JavaScript.

2. все данные хранятся в виде файлов на диске, БД не используется.

3. после работы скрипт должен предоставить статистику по общему количеству страниц, страниц 2-го уровня и страниц 3-го уровня. В статистике должно быть как количество страниц (число), так и список самих страниц (общий список, 2 и 3 уровень).

Функции 2 скрипта (мини-CMS):

1. используя результаты работы 1 скрипта, вывести содержимое скачанного сайта.

2. должна быть поддержка мультисайтовости, т.е. чтобы не плодить количество копий данного скрипта, а использовать только одну. Данные по разным сайтам должны быть разнесены по разным папкам.

3. работа идет только с файлами на диске, БД не используется.

4. должна быть нормальная поддержка скачанных html-страниц, картинок, CSS и JavaScript, т.е. внешне работа скачанного сайта не должна отличаться от оригинала.

Бюджет на разработку мне непонятен, поэтому цена пока что условная.

Предлагайте вашу стоимость и сроки разработки.

Предпочтение отдается исполнителям, имеющим подобный опыт работы.

AJAXCSSHTMLJavaScriptPHP
16 лет назад
OZware
Андрей 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sda25
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$90
3 дня
С Дмитрием приятно работать, исправил все мои многочисленные замечания и дополнения, которые возникали в ходе разработки. Скрипты получились очень хорошие.
Не в первый раз работаем вместе с Андреем. Сейчас, впрочем как и раньше, все было на высшем уровне: четкая постановка, однозначные требования и конечно же своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sda25
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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