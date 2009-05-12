Доработать Flash-ролик

Имеется архив с html+flash (header_6_v8.swf) - полнометражный ролик - архив с укороченными роликами разного качества.

Необходимо сделать:

1. html контент: сейчас работает только для флешки header_6_v8.swf надо чтобы скрывался и показывался и для укороченных роликов.

2. нужно переделать укороченный ролик. чтобы не было анимации вообще.сразу последний кадр.

P.S. Нужно сделать СРОЧНО сегодня до вечера. Исходник fla имеется.