Доработать Flash-ролик

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Завершен6 заявок183 просмотра

Имеется архив с html+flash (header_6_v8.swf) - полнометражный ролик - архив с укороченными роликами разного качества.

Необходимо сделать:

1. html контент: сейчас работает только для флешки header_6_v8.swf надо чтобы скрывался и показывался и для укороченных роликов.

2. нужно переделать укороченный ролик. чтобы не было анимации вообще.сразу последний кадр.

P.S. Нужно сделать СРОЧНО сегодня до вечера. Исходник fla имеется.

HTML
16 лет назад
dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
24 отзыва

Выбранный исполнитель

yusrom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$11
1 день
Сделано все на отлично, хороший исполнитель рекомендую. Спасибо.
Хороший и добросовестный работодатель. После сдачи проекта возникли некоторые осложнения, но мы их успешно решили. Что ещё раз доказывает порядочность этого человека. Приятно было сотрудничать!

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yusrom
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад