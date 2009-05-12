Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951
Доработать Flash-ролик
Имеется архив с html+flash (header_6_v8.swf) - полнометражный ролик - архив с укороченными роликами разного качества.
Необходимо сделать:
1. html контент: сейчас работает только для флешки header_6_v8.swf надо чтобы скрывался и показывался и для укороченных роликов.
2. нужно переделать укороченный ролик. чтобы не было анимации вообще.сразу последний кадр.
P.S. Нужно сделать СРОЧНО сегодня до вечера. Исходник fla имеется.
Выбранный исполнитель
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