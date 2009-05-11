Создание крупного портала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт19 заявок297 просмотров

Разработка крупного портала, поиска и партнерок по этому поиску.

ищется программис или группа программистов.

Главное требование писать грамотно и чтобы не было типа это я не знаю и это тоже, точно в срок, недорого.

16 лет назад
m-yu
Юрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров