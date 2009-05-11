Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951
Создание крупного портала
Разработка крупного портала, поиска и партнерок по этому поиску.
ищется программис или группа программистов.
Главное требование писать грамотно и чтобы не было типа это я не знаю и это тоже, точно в срок, недорого.
Заявки фрилансеров
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