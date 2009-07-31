Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
7 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
7 баллов
14 лет назад
Доверительно относится к людям, принимает все поправки, отлично справился с задачей средней сложности. Рекомендую не очень требовательным клиентам.
$5
10 баллов
14 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Выполнено хорошо и в срок.
Ответный отзыв
Понравилось с Вами работать. Спасибо за терпение.
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделал все быстро и четко по инструкциям. Работой доволен. Продолжаем общаться!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Благодаря его руководству проект я закончил в очень короткие сроки. Работать было одно удовольствие. Буду работать с Дмитрием и дальше.