yusrom

Роман Юсупов yusrom

 
39 летУкраина/Луганск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
Karnavalos
Игорь 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
7 баллов
10 лет назад
FLASH мультик
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
KDbled
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
7 баллов
14 лет назад
Новогодний Flash-баннер для goldax.ru
Доверительно относится к людям, принимает все поправки, отлично справился с задачей средней сложности. Рекомендую не очень требовательным клиентам.
pvrspdk
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
14 лет назад
Логотип флеш
Большое спасибо! Сделано на 5 баллов! Быстро и качественно! www.stroysouz.spb.ru
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
Скорректировать флеш-карту
Выполнено хорошо и в срок.
Понравилось с Вами работать. Спасибо за терпение.
Ответный отзыв
dmitros
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Флеш карта Украины (для раздела контактов)
Сделал все быстро и четко по инструкциям. Работой доволен. Продолжаем общаться!
Хороший заказчик. Благодаря его руководству проект я закончил в очень короткие сроки. Работать было одно удовольствие. Буду работать с Дмитрием и дальше.
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