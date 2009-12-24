Новогодний Flash-баннер для goldax.ru

Требуется сделать flash-баннер, jpeg-баннер уже есть, файлик прилагается. Посмотреть размещение можно на сайте www.goldax.ru

Нужно сделать такой же тематики только симпотичный и анимированный.

Акцент делается на ценопад и скидки, цвет берем с сайта, треугольнички на изделиях. Обязательно обыграть зиму, падающий снег, возможно сам новый год. Сами скидки тоже могут падать, конечно быстрее.

Пишите цены и сроки. Без них предложения рассматривать не буду.

Свои идеи приветствуются.

Размер баннера 593х240.