Приватный проект для Ylll Юлия (Ylll)

$15
БаннерыЗавершен2 заявки178 просмотров
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Создать новогодний баннер для консалтинговой компании

14 лет назад
Gallus
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
YLLLka
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$15
2 дня
Отличное качество и оперативность исполнения. Спасибо за работу Юлия. Буду обращаться.
Только приятные впечатления от сотрудничества, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую
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