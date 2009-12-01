Дизайн 2 баннеров для новогодних скидок

$10
БаннерыЗакрыт6 заявок291 просмотр
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Требуется разработать 2 баннера для новогодних скидок (горизонтальный)

790 х 100 - 120 пх

1 баннер для Рождества (цена 25 евро )

2 для Нового года (цена 20 евро)

пример вложении

Просьба присылать в реации линк на баннер.

! Оплата Пейпал, на счет, пайонер и прочее

Веб мани нет в принципе.

14 лет назад
dennisa
Денис 
43 годаНидерланды
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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