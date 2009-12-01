Серии несложных баннеров (gif-анимация)

Необходимо сделать 2 серии несложных баннеров, форматы:

630х90, 728х90, 240х350, 240х400, 468х60

по 3-4 сюжета в каждой серии каждого формата, несложная анимация (до 3-4 слайдов).

заказчики - интернет-каталог товаров, тематика - универсальная и туристический портал (реклама туров).

работа в 2 этапа:

1) несколько вариантов оформления графики / сюжетов - для согласования с заказчиками, выбор базовых и корректировка

2) подготовка наборов финальных вариантов

оплата возможна по частям - после принятия результатов 1 и 2 этапов.

сроки - до 2-3 дней.

есть перспектива регулярных заказов в будущем.

от вас - ЦЕНА ЗА 1 СЮЖЕТ - НАБОР из перечисленных ФОРМАТОВ, ссылка на портфолио аналогичных работ, готовность работы на выходных.

предпочтение отдается исполнителям из Украины.