Нужно создать два баннера

Здравствуйте. Хотелось бы создать лично для себя несколько альтернативных HTML обзоров для партнёрской программы http://partners.jabox.ru/, которые распространяют JAVA приложение для анонимной отправки SMS. В самой партнёрке есть несколько разновидностей обзора их программы, однако наиболее кликабельной оказался ...