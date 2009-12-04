Приватный проект для Смирнова Анна (Asmi)

$40
БаннерыЗавершен2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен gif-баннер.

14 лет назад
Jacqui
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Asmi
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$40
2 дня
Снова обратилась к Анне, и снова довольна (!): быстро, четко, качественно! Молодец!!!
Отличный заказчик. Четко поставила задачу.Снабдила всей необходимой информацией. Деньги перевела незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
  • Похожие заказы

  • Анимированный баннер для РА по Рекламе в лифтах

    Для рекламного агентства специализирующегося на Рекламе в лифтах нужен анимированный баннер по услуге Реклама в лифтах. Цвета приближенные к цветам на сайте. Позитив, динамика, но не мельтишение. Баннер размером 180х150 на главной справа. Сайт www.m-lift.ru Должны присутствовать фразы: Снизили цены! Улучшили ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш баннер

    $50

    Для новогодней акции на SerialDVD.ru требуется баннер баннер должен быть на всю ширину экрана, по высоте где-то 60-80рх Текст: Новогодняя акция, при заказе сериала вы получаете 2й сериал подарок.Какой?Сюрприз! мелкий текст - Подарочный сериал выбирается лотереей и доставляется сразу ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Необходима разработка rich-баннера

    Формат баннера flash 400х400, пользователем заполняется активное поле, которое при клике по кнопке должно автоматически заполниться на сайте. Бюджет, сроки, вопросы по уточнению ТЗ – в РМ.

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен флеш баннер

    $55

    Надо создать флеш баннер. Пример картинкой можете посмотреть в виде прикрепленного файла. Нужно, чтоб круги в броуновском движении двигались по баннеру, и всплывали надписи. Дан ориентировочный дизайн. Если предложите свое - будет хорошо. Давайте ссылки на ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Флеш-баннер

    Нужен флэш-баннер, размеры 180х180, до 60Кб, реклма торговой сети, состоящий из 4 основных кдров - 1 фото магазина, остальные - товары на новогоднюю тематику. Отальное после просмотра вашего портфолио при личном общении

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рекламный обзор для partners.jabox.ru

    Здравствуйте. Хотелось бы создать лично для себя несколько альтернативных HTML обзоров для партнёрской программы http://partners.jabox.ru/, которые распространяют JAVA приложение для анонимной отправки SMS. В самой партнёрке есть несколько разновидностей обзора их программы, однако наиболее кликабельной оказался ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить картинку

    Она в аттаче, вписать внизу красиво название (kinoamator.com) + уменьшить размер фото, чтобы мог вставить на данный сайт слева под "Новости в мире кино" - уменьшить в ширину. --- Сделать сейчас, аська 1332814. --- Оставили предложение с ценой и сроком, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно сделать 4 простеньких баннера

    Описания баннеров: Изображение водителя и авто, на автомобиле лого такси или шашка с надписью такси определенное лого предоставляются и таких несколько баннеров с такими задачами + 1 вращающийся Сделать нужно за сегодня завтра.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать красивый Flash баннер

    $65

    – Размеры баннера по ширине и высоте в пикселях (px) =240x400 px; 468х60; 130х130 – Стилистика оформления баннеров (http://flashlux.ru/, живая, красивая, притягивающая внимание анимация, вспышки, должен выделяться среди статической информации). – Сюжет баннера с раскадровкой основных сцен. ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннеры

    Нужно несколько баннеров формата 120*300 Тех требования: форматы: GIF Размер: до 50 КБ Не приемлемы баннеры с мигающими крупными графическими или текстовыми элементами и/или фоном, с резкими перемещениями элементов, с элементами интерфейса. Будем рекламировать vizufon.ru Темы для Баннеров: 1. Профессиональная съёмка свадеб 2. Love ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад