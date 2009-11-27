Рекламный обзор для partners.jabox.ru

Здравствуйте.

Хотелось бы создать лично для себя несколько альтернативных HTML обзоров для партнёрской программы http://partners.jabox.ru/, которые распространяют JAVA приложение для анонимной отправки SMS.

В самой партнёрке есть несколько разновидностей обзора их программы, однако наиболее кликабельной оказался тот, что я присоединил ниже - поэтому хотелось бы придумать альтернативу ему, только более красивую и завлекающую.

Обзор будет установлен на варезном сайте бело-зелёно-голубого цвета, баннер надо будет подогнать под этот сайт. Ссылку скину в ПМ.

Отписывайтесь - свяжусь с теми, кто предложит наиболее низкую цену. Вначале буду просить прислать 1 пробный рекламный обзор с вашим штампом - если понравится, тогда оплачиваю.