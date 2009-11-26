Сделать 17 баннеров разного размера

Требуются банеры 100*100, 120*240, 468*60, 240*400 требуются gif-анимированные банеры для рекламы раздела о похудении сайта: http://figura24.ru/slim/ Основные темы банеров: - быстрое эффективное похудение - персональный курс похудение - похудение минус 7-10 кг сразу - комплексы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать простые баннеры для сайта http://orange-pickup.ru/ гиф в 2 кадра.
Баннеры должны быть яркие и кликабельные.
Первый кадр может содержать надпись "Знакомиться ЛЕГКО!"
Второй кадр "Оранжевый пикап - научись знакомиться"
300 x 50 Полноразмерный баннер для мобильных устройств
468 x 60 Баннер
728 x 90 Полноразмерный баннер
250 x 250 Квадрат
200 x 200 Малый квадрат
336 x 280 Большой прямоугольник
300 x 250 Встраиваемый прямоугольник
120 x 600 Небоскреб
160 x 600 Широкий небоскреб
Баннер 100х100
Баннер 600х90
Баннер 240х400
170х170 тизер
468х15
Баннер тизера должен быть не более 75 Кб, желательно с разрешением 160x120 или бОльшим.
3 формата баннеров - 80x60, 120x90 и 160x120 (все с соотношением сторон - 4:3).
итого 17 видов
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