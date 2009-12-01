Нужно сделать всплывающий баннер как на vedomosti.ru - чтобы при входе на 5 сек. закрывал собой всю страницу сайта один раз за день для каждого посетителя.

Картинка на баннер есть, рисовать ничего не нужно. Рядом с картинкой нужен отсчет времени до автоматического перехода и ссылки "Пропустить заставку".

Картинку нужно будет потом менять.