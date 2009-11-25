Приватный проект для Бабицкого Сергея

Доброго времени суток всем! Требуется нарисовать/создать динамический баннер в gif на сайт pozitivnn.ru Нужны следующие размеры 88 x 31 100 x 100 468 x 60 Описание баннера "кнопки" на первом кадре должен быть логотип «Позитивный Нижний», а на втором кадре – слоган ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать флеш-баннер 500х80 и внести коррекции в флеш-баннер 240х400
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