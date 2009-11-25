Приватный проект для Бабицкого Сергея

$50
БаннерыЗавершен1 заявка147 просмотров
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Необходимо разработать флеш-баннер 500х80 и внести коррекции в флеш-баннер 240х400

14 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SebaMF
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
14 лет назад
$50
1 день
Сергей, я поражаюсь Вашей работоспособности :))) Все на отлично и, как всегда, оперативно! Продолжаем сотрудничать :)
Рад нашему сотрудничеству! ;)
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