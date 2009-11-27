Баннеры (приватно для Гудик А. В. [G-A])

$200
БаннерыЗавершен5 заявок223 просмотра
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6 комплектов по 6 баннеров (6 стилей).

Размеры:

468х60

240х400

120х240

240х100

120x600

728x90

14 лет назад
koshey
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
SmotrimBiz
Александр 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
день назад
14 лет назад
$200
7 дней
Как и ожидалось – продолжили сотрудничество. Получил хорошие баннеры за хорошую цену! Все точно по срокам.
С Димой очень приятно сотрудничать. Умный, приятен в общение. По оплате проблем не наблюдалось. Есть большой плюс, он хорошо ставит и описывает задачу. Работай остался доволен а я оплатой... Надеюсь еще на заказы ~_^
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