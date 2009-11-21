Баннер для рекламы на Яндекс.Почте

# 1 — $

Необходимо сделать баннер для показа на Яндекс.Почте.

Размер баннера: 200х300

Формат: gif

Требования Яндекса к рекламным материалам:

http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml

http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml

Баннер рекламирует компьютерные курсы. Реклама всех курсов в целом. Необходимо выделить: компьютер для начинающих, бухгалтерские курсы (и указать, что их несколько), курсы фотошоп, курсы 3d max.

О преимуществах рассказано в разделе сайта "О нас".

Логотип находится во вложении.

Сайт учебного центра: http://nashkurs.ru