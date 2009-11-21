Баннер для рекламы на Яндекс.Почте

Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать баннер для показа на Яндекс.Почте.
Размер баннера: 200х300
Формат: gif
Требования Яндекса к рекламным материалам:
http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml
http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml
Баннер рекламирует компьютерные курсы. Реклама всех курсов в целом. Необходимо выделить: компьютер для начинающих, бухгалтерские курсы (и указать, что их несколько), курсы фотошоп, курсы 3d max.
О преимуществах рассказано в разделе сайта "О нас".
Логотип находится во вложении.
Сайт учебного центра: http://nashkurs.ru
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