Баннер для рекламы на Яндекс.Почте

$40
БаннерыЗакрыт13 заявок503 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Необходимо сделать баннер для показа на Яндекс.Почте.

Размер баннера: 200х300

Формат: gif

Требования Яндекса к рекламным материалам:

http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml

http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml

Баннер рекламирует компьютерные курсы. Реклама всех курсов в целом. Необходимо выделить: компьютер для начинающих, бухгалтерские курсы (и указать, что их несколько), курсы фотошоп, курсы 3d max.

О преимуществах рассказано в разделе сайта "О нас".

Логотип находится во вложении.

Сайт учебного центра: http://nashkurs.ru

14 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
  • Похожие заказы

  • Нужны 6 флешек умеренной сложности

    $50

    Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить красивые снежинки на флеше

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо добавить эффект падающих красивых снежинок и всяких прикольных зимних штук на банер. Эти эффекты будут на фоне картинки, которую я вышлю всем, кто пожелает поучаствовать. Спасибо! ic q: 44-852-7777

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание flash баннера для партнерской программы

    Приветствую. Текст который будет в баннере: Ищете новый способ монетизации вашего сайта? Мы гарантируем стабильный доход и увеличение количества постоянных посетителей! создай тулбар для своего сайта за 5 минут Размеры: 360x60 и 640x80 Цветовую схему можно использовать как на сайте. Указывайте, пожалуйста, ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка баннера

    $15

    Необходимо разработать баннер на основе готового дизайна сайта. Почти Все элементы возьмутся с исходника дизайна сайта. Нужен,Стильный креативный баннер (Статичный) размером (468x60). Портфолио обязательно !!! В личку не писать,рассматривать не буду !!! Приоритет: лучшему портфолио,отзывам и цене !

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер

    Нужен Баннер 240х400. Лучше во флэше. Тема в личку. Вообще ищем фрилансера для регулярных заказиков. Два основных критерия: 1. Творческий подход к делу 2. Цена. Тема баннера. Баннер адресован владельцам оружия. Подразумеваются следующие категории: • Охотничье ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 240x400 (flash, gif) для игрового сайта

    $30

    Для игрового сайта http://naduel.ru/ требуется много баннеров 240x400 (флэш или анимированный gif). Размер до 60Kb. Формулировка слоганов - на исполнителе. Слоганы могут быть любыми на основании следующих посылов (они не должны быть именно такими, посылы - это ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    Нужен человек, который нарисует баннер 500 на 200 и к нему сделает 2 ресайза 100 на 100 и 468 на 60. Флеш приветствуется. Работа срочная. Жду цены и сроки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проблема с назначением on (rollover) в банере

    $10

    Требуется доработать банер. Есть две кнопки. Одна является картинкой, вторая рабочим элемент (заслонка - заслоняет еще одну картинку). При наведении мыши на банер, первая кнопка должна гаснуть и одновременно должна активизироваться вторая кнопка. При перемещении мыши ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад