Нужны 6 флешек умеренной сложности

Александр продемонстрировал активный творческий подход к работе. Точно уловив суть изложенных требований, он сделал флешки в качестве даже лучшем, чем я мог предполагать. Оценка 9, потому что работа шла чуть медленнее, чем я ожидал (впрочем, жестких требований по срокам не выдвигалось; вполне вероятно, что он бы с ними справился).