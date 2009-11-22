Нарисовать 3 баннера

БаннерыЗавершен28 заявок410 просмотров
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Нужен человек, который нарисует баннер 500 на 200 и к нему сделает 2 ресайза 100 на 100 и 468 на 60. Флеш приветствуется. Работа срочная. Жду цены и сроки.

14 лет назад
scraggy
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andgo
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
14 лет назад
$40
1 день
Быстро и качественно выполнил работу, рекомендую всем!
Замечательный заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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