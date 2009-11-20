Поправить баннер

$5
БаннерыЗавершен10 заявок364 просмотра
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Есть анимированный gif

1) убрать фразу "Официальный дистрибьютер"

2) добавить фразу "Распродажа, скидка 25%" - фраза должна быть яркая, бросаться в глаза

Вес баннера при этом не должен быть более 35КБт, размер тот же.

Срок - сегодня.

14 лет назад
denvor
Денис 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
AuthenticReality
Алексей 
33 годаМолдова
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная оперативная работа по правке банера. Заказ был готов уже к моменту выбора исполнителя! Рекомендую
Заказчик - супер :) Чётко указал что нужно сделать, приятен в общении, ну и конечно деньги перевёл сразу. :) 10+ Надеюсь ещё поработаем ^_^
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