Срочно переделать баннер

$10
БаннерыЗавершен5 заявок167 просмотров
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Нужно срочно переделать баннер из 340х150 , сделать 240х400. Есть исходник .fla

И внести следующие изменения :

1. на кадре с фразой «Звонить днем в будние дни выгодно!» данную фразу заменить на «Стоимость минуты разговора – до 3,50 рублей!»

2. адаптировать данные баннеры под нужные размеры (240х400)

3. «прошить» ссылку на следующую страницу сайта: http://www.rt.ru/serv-abonent/mob/

14 лет назад
arneo
Денис 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
GreyClown
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена отлично и очень быстро. Спасибо Сергею, думаю еще поработаем.
Хороший заказчик, материалы предоставил, все что нужно сделать сказал, а это и есть залог хорошего и быстрого исполнения работы, рекомендую всем. ах да, работа была оплачена незамедлительно, супер, буду рад еще поработать на Вас.
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