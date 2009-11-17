Создание баннера.

$20
БаннерыЗакрыт25 заявок335 просмотров
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Нужно создать баннер для магазина автозапчастей.468px × 60px.Необходимо нарисовать и анимировать робота состоящего из запчастей.

14 лет назад
rubeno
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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