Красивый легкий современный баннер для сайта www.luxpotolok.ru. объекты на баннере должны быть фото качества. общий тон - белый, на нем - четкие яркие объекты. баннер для шапки сайта. из баннера должно быть понятно сразу что рекламируем натяжные ...
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Нужна флеш анимация с бегающими буквами на красном фоне в соответствии с приложенным файлом
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