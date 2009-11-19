Доработка флеш - заставки

Есть пример несложной флэш-заставки только в формате SWF

нужно: изменить чатоту мигания фона, вставить эффект кипящей лавы, удалить несколько лишних элементов, существенно уменьшить размер, вставить ссылку через внешний текстовый файл.

Нужен опытный флэшер, основная проблема - эффект кипящей лавы.

Оплата по факту выполнения работы.

просьба предварительно высылать пример куска работы,

вот фрагмент рисунка с красно-оранжевой раскалённой лавой

http://www.weblancer.net/download/projects/29318/33.JPG

нужно эту лаву сделать "живой" - то есть кипящей, бурлящей

при этой не теряя её оттенков, которые есть на рисунке

скорость бурления - средняя

формат - флэш swf