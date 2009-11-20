Доработка кодов флеш-баннера

Есть готовый флэш баннер, нужно доработать его в соответствии с http://www.adriver.ru/doc/specs/tehflash/

(вставить коды, сделать заглушку).

Нужно очень срочно, баннер 468*60. Баннер сделан в SWiSH Max (!) исходники только такие.

Ваши предложения о сроках и цене пожал здесь оставляйте.