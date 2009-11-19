Проблема с назначением on (rollover) в банере

Требуется доработать банер.

Есть две кнопки. Одна является картинкой, вторая рабочим элемент (заслонка - заслоняет еще одну картинку).

При наведении мыши на банер, первая кнопка должна гаснуть и одновременно должна активизироваться вторая кнопка. При перемещении мыши за пределы банера, нужно чтобы первая снова появлялась и дезактивировалась вторая.

Исходник я приложил CS3. Посмотрите станет понятно.

Сделать нужно в ближайшее время - работы немного честно. Только у нашего флэшера траблы с компьютером.