Добавить красивые снежинки на флеше

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#1$

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры!

Необходимо добавить эффект падающих красивых снежинок и всяких прикольных зимних штук на банер.

Эти эффекты будут на фоне картинки, которую я вышлю всем, кто пожелает поучаствовать.

Спасибо!

ic q: 44-852-7777

14 лет назад
mosq5551
Алик 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
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genafdrvX
Геннадий 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
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