Разработка баннера

$15
БаннерыЗавершен40 заявок401 просмотр
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Необходимо разработать баннер на основе готового дизайна сайта.

Почти Все элементы возьмутся с исходника дизайна сайта.

Нужен,Стильный креативный баннер (Статичный) размером (468x60).

Портфолио обязательно !!! В личку не писать,рассматривать не буду !!!

Приоритет: лучшему портфолио,отзывам и цене !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
37 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
774 отзыва(-6)
Выбранный исполнитель
DashaFF
Дарья 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$12
2 дня
Отличный исполнитель !!! Очень рад сотрудничеству, с первого раза сделалa, именно то , что нужно ,в кратчайший срок !!! Рекомендую !!!
Идеальный заказчик. ТЗ грамотно изложил, четко говорил, какие сделать поправки. Никуда не пропадает, всегда на связи. По оплате никаких претензий, как договаривались, так и оплатил. Мне было очень приятно работать с Иваном, советую всем :)
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