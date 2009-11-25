Разработка баннера

Идеальный заказчик. ТЗ грамотно изложил, четко говорил, какие сделать поправки. Никуда не пропадает, всегда на связи. По оплате никаких претензий, как договаривались, так и оплатил. Мне было очень приятно работать с Иваном, советую всем :)