Разработка баннера

Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать баннер на основе готового дизайна сайта.
Почти Все элементы возьмутся с исходника дизайна сайта.
Нужен,Стильный креативный баннер (Статичный) размером (468x60).
Портфолио обязательно !!! В личку не писать,рассматривать не буду !!!
Приоритет: лучшему портфолио,отзывам и цене !
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