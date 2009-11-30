Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Баннер 240х400. Лучше во флэше. Тема в личку.
Вообще ищем фрилансера для регулярных заказиков. Два основных критерия: 1. Творческий подход к делу
2. Цена.
Тема баннера.
Баннер адресован владельцам оружия.
Подразумеваются следующие категории:
• Охотничье оружие
• Оружие самообороны
• Пневматическое оружие
• Страйк-больное и др. спортивное оружие
Цель - призвать владельцев написать свои отзывы об оружии, свои впечатления о достоинствах и недостатках конкретного изделия. И разместить этот отзыв в карточке товара.
Баннер будет приурочен к проводимому конкурсу, по результатам которого будут разыгрываться призы за лучший отзыв.
Возможные слоганы: Напиши отзыв, заработай приз! Меняем Ваш опыт на деньги! Ваш настрел на наши деньги! –поделитесь опытом, выиграйте приз. Холостые гильзы в зачёт! -оставьте отзыв, выиграйте приз. Опытным стрелкам – почёт и уважение! и т.п. Главное, побудить написать свой отзыв и дать понять о проводимом конкурсе.
Срок до конца недели.
Бюджет 500 руб.
Решили так:
1.Прикрепляется листок мишени ( по аналогии нашего баннера http://gunportal.ru) с разметкой, на нём появляется надпись "Поделись своим опытом"
2. Надпись пропадает
3. Поочерёдно появляются дырки в мишени ( 5 штук)
4. Сюда же на мишень падает гильза, выкатываются ещё две
5. Из последней исходит дымок, который заволакивает экран и меняет на белый фон
6. Появляется надпись "Получи приз!"
Надпись сдвигается в сторону (или раздвигается) , Появляется изображение лежащей купюры (10 $), на ней стоит завязанный в ленточку приз (коробочка)
Слоганы (текст) на ваш выбор. Ряд участников выбран, кто не боится присоединяйтесь.
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