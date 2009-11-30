# 1 — $

Нужен Баннер 240х400. Лучше во флэше. Тема в личку.

Вообще ищем фрилансера для регулярных заказиков. Два основных критерия: 1. Творческий подход к делу

2. Цена.

Тема баннера.

Баннер адресован владельцам оружия.

Подразумеваются следующие категории:

• Охотничье оружие

• Оружие самообороны

• Пневматическое оружие

• Страйк-больное и др. спортивное оружие

Цель - призвать владельцев написать свои отзывы об оружии, свои впечатления о достоинствах и недостатках конкретного изделия. И разместить этот отзыв в карточке товара.

Баннер будет приурочен к проводимому конкурсу, по результатам которого будут разыгрываться призы за лучший отзыв.

Возможные слоганы: Напиши отзыв, заработай приз! Меняем Ваш опыт на деньги! Ваш настрел на наши деньги! –поделитесь опытом, выиграйте приз. Холостые гильзы в зачёт! -оставьте отзыв, выиграйте приз. Опытным стрелкам – почёт и уважение! и т.п. Главное, побудить написать свой отзыв и дать понять о проводимом конкурсе.

Срок до конца недели.

Бюджет 500 руб.

Решили так:

1.Прикрепляется листок мишени ( по аналогии нашего баннера http://gunportal.ru) с разметкой, на нём появляется надпись "Поделись своим опытом"

2. Надпись пропадает

3. Поочерёдно появляются дырки в мишени ( 5 штук)

4. Сюда же на мишень падает гильза, выкатываются ещё две

5. Из последней исходит дымок, который заволакивает экран и меняет на белый фон

6. Появляется надпись "Получи приз!"

Надпись сдвигается в сторону (или раздвигается) , Появляется изображение лежащей купюры (10 $), на ней стоит завязанный в ленточку приз (коробочка)

Слоганы (текст) на ваш выбор. Ряд участников выбран, кто не боится присоединяйтесь.