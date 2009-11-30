Баннер

БаннерыЗавершен17 заявок631 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$

Нужен Баннер 240х400. Лучше во флэше. Тема в личку.

Вообще ищем фрилансера для регулярных заказиков. Два основных критерия: 1. Творческий подход к делу

2. Цена.

Тема баннера.

Баннер адресован владельцам оружия.

Подразумеваются следующие категории:

• Охотничье оружие

• Оружие самообороны

• Пневматическое оружие

• Страйк-больное и др. спортивное оружие

Цель - призвать владельцев написать свои отзывы об оружии, свои впечатления о достоинствах и недостатках конкретного изделия. И разместить этот отзыв в карточке товара.

Баннер будет приурочен к проводимому конкурсу, по результатам которого будут разыгрываться призы за лучший отзыв.

Возможные слоганы: Напиши отзыв, заработай приз! Меняем Ваш опыт на деньги! Ваш настрел на наши деньги! –поделитесь опытом, выиграйте приз. Холостые гильзы в зачёт! -оставьте отзыв, выиграйте приз. Опытным стрелкам – почёт и уважение! и т.п. Главное, побудить написать свой отзыв и дать понять о проводимом конкурсе.

Срок до конца недели.

Бюджет 500 руб.

Решили так:

1.Прикрепляется листок мишени ( по аналогии нашего баннера http://gunportal.ru) с разметкой, на нём появляется надпись "Поделись своим опытом"

2. Надпись пропадает

3. Поочерёдно появляются дырки в мишени ( 5 штук)

4. Сюда же на мишень падает гильза, выкатываются ещё две

5. Из последней исходит дымок, который заволакивает экран и меняет на белый фон

6. Появляется надпись "Получи приз!"

Надпись сдвигается в сторону (или раздвигается) , Появляется изображение лежащей купюры (10 $), на ней стоит завязанный в ленточку приз (коробочка)

Слоганы (текст) на ваш выбор. Ряд участников выбран, кто не боится присоединяйтесь.

14 лет назад
MihVik
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Победитель конкурса
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Решил на фрилансе найти самого упорного, организовал конкурс , в условиях прописал : работы много, денег мало! Поначалу отозвалось очень много, но когда поняли, что шаблоном не отделаться, все как-то сникли. Александру огромный респект! Не испугался, обсуждал сюжет, неоднократно правил и дорабатывал, технических сложностей не испугался. Может он ещё не асс, но я уверен , обязательно станет. Во всяком случае отработал на все 100! Уверен, что обращусь повторно.
Приятно работать с человеком, который знает чего хочет. Не оставляет проект на самотёк, а следит за ним и щедро снабжает комментариями. Совместная работа доставила только положительные впечатления.
Заявки фрилансеров
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Нужны 6 флешек умеренной сложности

    $50

    Требуется нарисовать 6 флешек наподобие той, что в примере. Не слишком похожих друг на друга, отражающих тематику авиаперелетов и для каждой флешки - своей страны.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить красивые снежинки на флеше

    Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо добавить эффект падающих красивых снежинок и всяких прикольных зимних штук на банер. Эти эффекты будут на фоне картинки, которую я вышлю всем, кто пожелает поучаствовать. Спасибо! ic q: 44-852-7777

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 240x400 (flash, gif) для игрового сайта

    $30

    Для игрового сайта http://naduel.ru/ требуется много баннеров 240x400 (флэш или анимированный gif). Размер до 60Kb. Формулировка слоганов - на исполнителе. Слоганы могут быть любыми на основании следующих посылов (они не должны быть именно такими, посылы - это ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать 3 баннера

    Нужен человек, который нарисует баннер 500 на 200 и к нему сделает 2 ресайза 100 на 100 и 468 на 60. Флеш приветствуется. Работа срочная. Жду цены и сроки.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проблема с назначением on (rollover) в банере

    $10

    Требуется доработать банер. Есть две кнопки. Одна является картинкой, вторая рабочим элемент (заслонка - заслоняет еще одну картинку). При наведении мыши на банер, первая кнопка должна гаснуть и одновременно должна активизироваться вторая кнопка. При перемещении мыши ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш анимация

    $50

    Нужна флеш анимация с бегающими буквами на красном фоне в соответствии с приложенным файлом

    Баннеры45 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 728х90 для строительного сайта

    $50

    Красивый легкий современный баннер для сайта www.luxpotolok.ru. объекты на баннере должны быть фото качества. общий тон - белый, на нем - четкие яркие объекты. баннер для шапки сайта. из баннера должно быть понятно сразу что рекламируем натяжные ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 728х90 для строительного сайта

    $20

    Нужен баннер 728х90 для сайта www.luxpotolok.ru Баннер должен быть красивым, легким (не в смысле килобайт), современным, ярким, привлекающим внимание. Должно быть понятно что рекламируем. Баннер для верхушки сайта, можно использовать иею - потолки-вверху. Но основные Идеи ...

    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад