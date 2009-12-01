Баннер репетиторского центра «ШКОЛА-плюс»

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры! Необходимо добавить эффект падающих красивых снежинок и всяких прикольных зимних штук на банер. Эти эффекты будут на фоне картинки, которую я вышлю всем, кто пожелает поучаствовать. Спасибо! ic q: 44-852-7777
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен баннер (один) 468х60 для репетиторского центра «ШКОЛА-плюс» http://www.shkola-plus.ucoz.ru/
ТЗ:
1) На баннере НЕ должен быть отображен телефон и адрес центра.
2) Баннер должен рекламировать следующие услуги:
а) «АБВГДейка» - подготовка детей к школе.
б) «Подготовка к ЕГЭ»
г) «Репетиторство» Индивидуальные занятие со школьниками по любым предметам.
д) «Компьютерные курсы»
3) Картинка или флэшка не важно, размер не должен превышать 50кб.
Условия конкурса:
Опубликовать баннер не пригодный к использованию.
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо сделать два красивых баннера, рекламирующих программу. Общие требования: 1. Анимированный GIF. 2. Единый стиль обоих баннеров. 3. Графические образы, соответствующие теме. Баннер 1 - 360 x 150 до 25 Kb Баннер 2 - 175 x 104 до 25 Kb Предпочтение ...Завершен14 лет назад
Необходимо разработать анимированный gif-баннер 468х60Завершен14 лет назад
- $20
2 Gif баннера(88х31), к каждому 2 ресайза (120х60, 160х60)Завершен14 лет назад
Нужен флешер, чтобы поработать над имеющимися баннерами, созданными в рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/141466.html Обязательно знание английского языка, т.к. заказчик будет давать требования напрямую.Баннеры2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Необходимо сделать баннер для показа на Яндекс.Почте. Размер баннера: 200х300 Формат: gif Требования Яндекса к рекламным материалам: http://advertising.yandex.ru/trebovaniya1.xml http://advertising.yandex.ru/trebovaniya2.xml Баннер рекламирует компьютерные курсы. Реклама всех курсов в целом. Необходимо выделить: компьютер для начинающих, бухгалтерские курсы (и указать, что их несколько), курсы ...Баннеры13 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую. Текст который будет в баннере: Ищете новый способ монетизации вашего сайта? Мы гарантируем стабильный доход и увеличение количества постоянных посетителей! создай тулбар для своего сайта за 5 минут Размеры: 360x60 и 640x80 Цветовую схему можно использовать как на сайте. Указывайте, пожалуйста, ...Баннеры18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $15
Необходимо разработать баннер на основе готового дизайна сайта. Почти Все элементы возьмутся с исходника дизайна сайта. Нужен,Стильный креативный баннер (Статичный) размером (468x60). Портфолио обязательно !!! В личку не писать,рассматривать не буду !!! Приоритет: лучшему портфолио,отзывам и цене !Завершен14 лет назад
Нужен Баннер 240х400. Лучше во флэше. Тема в личку. Вообще ищем фрилансера для регулярных заказиков. Два основных критерия: 1. Творческий подход к делу 2. Цена. Тема баннера. Баннер адресован владельцам оружия. Подразумеваются следующие категории: • Охотничье ...Завершен14 лет назад
Нужен кликабельный банер (размер - до 16кб) для привлечения клиентов в зотерический магазин: http://magicbay.ru размещен будет в "доме солнца": http://sunhome.ruБаннеры51 заявкаЗакрыт14 лет назад