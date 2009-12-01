Баннер репетиторского центра «ШКОЛА-плюс»

$20
БаннерыЗавершен9 заявок551 просмотр
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#1$

Нужен баннер (один) 468х60 для репетиторского центра «ШКОЛА-плюс» http://www.shkola-plus.ucoz.ru/

ТЗ:

1) На баннере НЕ должен быть отображен телефон и адрес центра.

2) Баннер должен рекламировать следующие услуги:

а) «АБВГДейка» - подготовка детей к школе.

б) «Подготовка к ЕГЭ»

г) «Репетиторство» Индивидуальные занятие со школьниками по любым предметам.

д) «Компьютерные курсы»

3) Картинка или флэшка не важно, размер не должен превышать 50кб.

Условия конкурса:

Опубликовать баннер не пригодный к использованию.

14 лет назад
slyfox
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Победитель конкурса
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
Был рад очередному сотрудничеству! +10
Сотрудничаем уже во второй раз, и снова только обоюдное удовлетворение работой!
Заявки фрилансеров
LaBestia
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
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