Приватный проект для Резуненко Романа aka Antil

$20
БаннерыЗавершен2 заявки212 просмотров
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2 Gif баннера(88х31), к каждому 2 ресайза (120х60, 160х60)

14 лет назад
rulez
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Роман, внимательный, ответственный разработчик баннеров, умеет выслушать и внимательно относиться к замечаниям. Баннеры у него заказываю второй раз, результатом доволен. Будем работать и дальше. Рекомендую всем, кому нужны баннеры, но очень важно четко ставить задачу.
И сново всё на высшем уровне. Очень приятно работать с человеком. Легко найти общий язык. Моментальная оплата. Надеюсь продолжим работать вместе.
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