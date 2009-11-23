Приватный проект для Резуненко Романа aka Antil

Роман, внимательный, ответственный разработчик баннеров, умеет выслушать и внимательно относиться к замечаниям. Баннеры у него заказываю второй раз, результатом доволен. Будем работать и дальше. Рекомендую всем, кому нужны баннеры, но очень важно четко ставить задачу.