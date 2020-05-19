rulez

Руслан Дворковой rulez

 
43 годаУкраина/Киев
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн, проектирование интерфейсов, usability проектирование и тестирование

Студия Life Design — больше чем дизайн

• разработка и аудит сайтов и, их оптимизация под поисковые системы

• разработка и проведение рекламных кампаний

• создание фирменного стиля компании (brand book)

• креативные концепции, создание рекламных носителей

• интернет-консалтинг, маркетинговые исследования

• проведение PR-акций в интернет

• разработка новых технологических решений (в т.ч. мобильные решения, entertainment-маркетинг)

Портфолио
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Служба поддержки
нет отзывов
от $50
от 3 дней
#560
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#665
Системное администрирование
нет отзывов
от $400
от 2 дней
#791
Фотосъемка
нет отзывов
от $10
от 7 дней
#955
Презентации
нет отзывов
от $900
от 7 дней
#1234
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#1294
3D-графика
нет отзывов
от $1200
от 12 дней
#1740
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $1500
от 90 дней
#1775
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#1932
Дизайн продукции
нет отзывов
от $600
от 7 дней
#2009
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2123
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $600
от 10 дней
#2212
Фирменный стиль
нет отзывов
от $900
от 10 дней
#2340
Обработка фотографий
нет отзывов
от $5
от 7 дней
#3153
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#3177
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $900
от 7 дней
#3287
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 14 дней
#3514
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $200
от 3 дней
#3702
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4934
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $900
от 7 дней
#5512
Веб-программирование
нет отзывов
от $900
от 12 дней
#5964
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $800
от 10 дней
#6123
HTML-верстка
нет отзывов
от $150
от 7 дней
#7554
Копирайтинг
нет отзывов
от $500
от 7 дней
#10472
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