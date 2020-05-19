Дизайн, проектирование интерфейсов, usability проектирование и тестирование
Студия Life Design — больше чем дизайн
• разработка и аудит сайтов и, их оптимизация под поисковые системы
• разработка и проведение рекламных кампаний
• создание фирменного стиля компании (brand book)
• креативные концепции, создание рекламных носителей
• интернет-консалтинг, маркетинговые исследования
• проведение PR-акций в интернет
• разработка новых технологических решений (в т.ч. мобильные решения, entertainment-маркетинг)
Портфолио
- Советы экспертов380 просмотров
- Независимая экспертиза441 просмотр
- Выбери винчестер426 просмотров
- Комплектующие для компьютера527 просмотров
- Комплектующие для компьютера392 просмотра
- Компьютер для ребенка413 просмотров
- Цветные струйные принтеры366 просмотров
- Большой винчестер387 просмотров
- Блоки бесперебойного питания383 просмотра
- Мир для избранных, онлайн игра427 просмотров
- Баннер для компании которая продает фото технику423 просмотра
- Баннер для компании которая продает фото технику431 просмотр
Служба поддержки
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от $50
от 3 дней
#560
Дизайн интерфейсов и игр
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от $300
от 7 дней
#665
Системное администрирование
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от $400
от 2 дней
#791
Фотосъемка
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от $10
от 7 дней
#955
Презентации
нет отзывов
от $900
от 7 дней
#1234
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
от $50
от 7 дней
#1294
3D-графика
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от $1200
от 12 дней
#1740
Поисковые системы (SEO)
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от $1500
от 90 дней
#1775
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#1932
Дизайн продукции
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от $600
от 7 дней
#2009
Наружная реклама
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от $300
от 7 дней
#2123
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $600
от 10 дней
#2212
Фирменный стиль
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от $900
от 10 дней
#2340
Обработка фотографий
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от $5
от 7 дней
#3153
Баннеры
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от $20
от 3 дней
#3177
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $900
от 7 дней
#3287
Интернет-магазины
нет отзывов
от $2000
от 14 дней
#3514
Наполнение сайтов
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от $200
от 3 дней
#3702
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#4934
Сайты «под ключ»
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от $900
от 7 дней
#5512
Веб-программирование
нет отзывов
от $900
от 12 дней
#5964
Дизайн сайтов
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от $800
от 10 дней
#6123
HTML-верстка
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от $150
от 7 дней
#7554
Копирайтинг
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от $500
от 7 дней
#10472