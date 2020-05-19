Дизайн, проектирование интерфейсов, usability проектирование и тестирование

Студия Life Design — больше чем дизайн

• разработка и аудит сайтов и, их оптимизация под поисковые системы

• разработка и проведение рекламных кампаний

• создание фирменного стиля компании (brand book)

• креативные концепции, создание рекламных носителей

• интернет-консалтинг, маркетинговые исследования

• проведение PR-акций в интернет

• разработка новых технологических решений (в т.ч. мобильные решения, entertainment-маркетинг)